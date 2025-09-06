Эстония посылает военных инструкторов в Польшу для обучения солдат ВСУ

Эстония направила в Польшу специализированное подразделение из опытных военных и инструкторов-резервистов, чтобы передать свои знания украинским бойцам. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, ссылаясь на капитана Сильвера Кульдкеппа, который возглавляет эстонскую группу.

В рамках миссии Legio, в состав которой входят до десяти человек, эстонские силы обороны проводят интенсивное обучение украинских солдат, фокусируясь на совершенствовании базовых военных навыков.

Известно, что каждый такой курс для солдат длится примерно два месяца.