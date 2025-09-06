Эстония посылает военных инструкторов в Польшу для обучения солдат ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick
Эстония направила в Польшу специализированное подразделение из опытных военных и инструкторов-резервистов, чтобы передать свои знания украинским бойцам. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, ссылаясь на капитана Сильвера Кульдкеппа, который возглавляет эстонскую группу.
В рамках миссии Legio, в состав которой входят до десяти человек, эстонские силы обороны проводят интенсивное обучение украинских солдат, фокусируясь на совершенствовании базовых военных навыков.
Известно, что каждый такой курс для солдат длится примерно два месяца.
Ранее военный корреспондент заявил, что Эстония вполне могла бы предоставить своё воздушное пространство для полётов украинских беспилотников. Так дроноводы из ВСУ могли бы совершать манёвры в районе Нарвы или над Балтийским морем.