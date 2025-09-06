Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 00:51

Каллас посоветовали изучить историю Эстонии после странных заявлений о России и Китае

Профессор Дизен: Каллас должна изучить историю Эстонии после заявления о ВОВ

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Кае Каллас следовало бы внимательнее изучить историю своей страны. Так прокомментировал заявления эстонского политика о роли России и Китая во Второй мировой войне профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Кто-то должен изучить учебники истории Эстонии, поскольку она «дерусифицирует» своё общество», — написал Дизен.

Он подчеркнул, что Китай негативно отреагировал на заявления Каллас о роли РФ и КНР в разгроме фашизма, рассматривая их как попытку искажения истории. При этом он опубликовал заявление Пекина, где отмечается, что это неуважительная идеологическая предвзятость.

Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны
Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны

Напомним, Каллас назвала «чем-то новеньким» слова президента России Владимира Путина о победе СССР и КНР над нацизмом во Второй мировой. Она полагает, что люди, осведомлённые об истории, столкнутся с множеством вопросов, услышав эти заявления.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Китай
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Россия
  • Вторая Мировая Война
  • Мировая политика
  • Политика
