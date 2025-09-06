Каллас посоветовали изучить историю Эстонии после странных заявлений о России и Китае
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Кае Каллас следовало бы внимательнее изучить историю своей страны. Так прокомментировал заявления эстонского политика о роли России и Китая во Второй мировой войне профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«Кто-то должен изучить учебники истории Эстонии, поскольку она «дерусифицирует» своё общество», — написал Дизен.
Он подчеркнул, что Китай негативно отреагировал на заявления Каллас о роли РФ и КНР в разгроме фашизма, рассматривая их как попытку искажения истории. При этом он опубликовал заявление Пекина, где отмечается, что это неуважительная идеологическая предвзятость.
Напомним, Каллас назвала «чем-то новеньким» слова президента России Владимира Путина о победе СССР и КНР над нацизмом во Второй мировой. Она полагает, что люди, осведомлённые об истории, столкнутся с множеством вопросов, услышав эти заявления.