Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны
Обложка © X / The White House
Соединённые штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всём до этого и между ними», — сказал Трамп.
Ранее глава Белого дома подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Таким образом он вернул ведомству старое название, которое оно носило с 1789 по 1947 год.
Трамп не раз говорил, что именно США оказались победителями двух мировых войн. При этом он отмечал роль СССР, который, по словам американского лидера, «помог» Штатам одержать победу во Второй мировой.