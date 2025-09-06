Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны

Соединённые штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всём до этого и между ними», — сказал Трамп.