«Остальные помогали»: Трамп вновь присвоил победу во Второй мировой
Трамп: США выиграли Вторую мировую войну, а остальные страны помогали им
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Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Штаты одержали победу во Второй мировой войне, а другие вовлечённые в конфликт страны просто помогали им. Об этом он сказал в ходе выступления перед американскими военными в Катаре.
Обращаясь к американским военнослужащим, находящимся в Катаре, он коснулся темы недавних мероприятий, посвящённых 80-летию победы над нацизмом в Европе. По словам Трампа, именно США являются единственными истинными победителями этого глобального конфликта. Он подчеркнул, что роль остальных наций сводилась лишь к оказанию помощи бравым американским солдатам.
Хозяин Белого дома отметил, что без решающего участия США победа была бы немыслима.
«Мы выиграли войну, а они помогали, но без нас они не выиграли бы войну, они все говорили бы по-немецки и, может быть, немного по-японски», — сказал Трамп, слова которого приводит телеканал Sky News.
Трампу наверняка хорошо известна истинная роль США во Второй мировой, но он хочет заставить американское общество гордиться «своей победой» над нацизмом. Ранее он уже заявлял, что Америка сделала больше всех для победы в том конфликте. А спустя некоторое время сказал, что Штаты и вовсе выиграли две мировые войны. Привело это всё к тому, что 8 мая был объявлен Днём Победы в Соединённых Штатах.