Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Штаты одержали победу во Второй мировой войне, а другие вовлечённые в конфликт страны просто помогали им. Об этом он сказал в ходе выступления перед американскими военными в Катаре.

Обращаясь к американским военнослужащим, находящимся в Катаре, он коснулся темы недавних мероприятий, посвящённых 80-летию победы над нацизмом в Европе. По словам Трампа, именно США являются единственными истинными победителями этого глобального конфликта. Он подчеркнул, что роль остальных наций сводилась лишь к оказанию помощи бравым американским солдатам.

Хозяин Белого дома отметил, что без решающего участия США победа была бы немыслима.