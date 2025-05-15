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15 мая, 13:28

«Остальные помогали»: Трамп вновь присвоил победу во Второй мировой

Трамп: США выиграли Вторую мировую войну, а остальные страны помогали им

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Штаты одержали победу во Второй мировой войне, а другие вовлечённые в конфликт страны просто помогали им. Об этом он сказал в ходе выступления перед американскими военными в Катаре.

Обращаясь к американским военнослужащим, находящимся в Катаре, он коснулся темы недавних мероприятий, посвящённых 80-летию победы над нацизмом в Европе. По словам Трампа, именно США являются единственными истинными победителями этого глобального конфликта. Он подчеркнул, что роль остальных наций сводилась лишь к оказанию помощи бравым американским солдатам.

Хозяин Белого дома отметил, что без решающего участия США победа была бы немыслима.

«Мы выиграли войну, а они помогали, но без нас они не выиграли бы войну, они все говорили бы по-немецки и, может быть, немного по-японски», — сказал Трамп, слова которого приводит телеканал Sky News.

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Трампу наверняка хорошо известна истинная роль США во Второй мировой, но он хочет заставить американское общество гордиться «‎своей победой» над нацизмом. Ранее он уже заявлял, что Америка сделала больше всех для победы в том конфликте. А спустя некоторое время сказал, что Штаты и вовсе выиграли две мировые войны. Привело это всё к тому, что 8 мая был объявлен Днём Победы в Соединённых Штатах.

Владимир Озеров
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