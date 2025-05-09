Бывший парламентарий Великобритании Джордж Галлоуэй раскритиковал попытки президента США Дональда Трампа переписать историю и приуменьшить роль СССР в разгроме нацистской Германии. Он подчеркнул, что такие высказывания оскорбляют миллионы граждан, потерявших близких в ходе войны.

«Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы», — подчеркнул политик в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Красная армия сыграла центральную роль в уничтожении гитлеровской военной машины. В то же время действия войск США были второстепенными по масштабам и значению.