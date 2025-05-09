«Если бы не Россия, говорили бы по-немецки»: Британский политик «разнёс» Трампа за переписывание истории
Политик Галлоуэй: Трамп должен прекратить искажать историю Второй мировой войны
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Бывший парламентарий Великобритании Джордж Галлоуэй раскритиковал попытки президента США Дональда Трампа переписать историю и приуменьшить роль СССР в разгроме нацистской Германии. Он подчеркнул, что такие высказывания оскорбляют миллионы граждан, потерявших близких в ходе войны.
«Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы», — подчеркнул политик в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Красная армия сыграла центральную роль в уничтожении гитлеровской военной машины. В то же время действия войск США были второстепенными по масштабам и значению.
«Если бы не советские солдаты, то он [Трамп] и многие другие люди были бы в лучшем случае в концентрационном лагере, а в худшем — сожжены», — подытожил политик.
Ранее Трамп заявил, что победа во Второй Мировой войне была одержана «только благодаря Соединённым Штатам». Он также подписал прокламацию об учреждении 8 мая Днём Победы в США. В документе политик подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах войны и необходимость борьбы с современными угрозами свободе.