Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 21:24

Пентагон планирует изменить приоритеты и отстать от России

Politico: Пентагон может сместить приоритеты с России на внутренние вызовы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Министерство обороны Соединённых Штатов в своей стратегии может изменить приоритеты, сместив фокус с противостояния с Россией. Об этом говорится в материале издания Politico.

Согласно информации неназванных источников агентства, в стратегии нацобороны Пентагона приоритет может быть смещён со «сдерживания» России и Китая на внутренние угрозы и вызовы в Западном полушарии.

«По словам трёх источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва», — сказано в публикации.

Один из собеседников издания подчеркнул, что таким образом ставятся под сомнение «старые, проверенные временем» обещания Соединённых Штатов.

Пентагон обвинил Венесуэлу в пролёте авиации вблизи корабля США
Пентагон обвинил Венесуэлу в пролёте авиации вблизи корабля США

Напомним, американский лидер Дональд Трамп своим указом переименовал Пентагон в Министерство войны. Таким образом он вернул ведомству старое название, которое оно носило с 1789 по 1947 год.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar