Пентагон планирует изменить приоритеты и отстать от России

Министерство обороны Соединённых Штатов в своей стратегии может изменить приоритеты, сместив фокус с противостояния с Россией. Об этом говорится в материале издания Politico.

Согласно информации неназванных источников агентства, в стратегии нацобороны Пентагона приоритет может быть смещён со «сдерживания» России и Китая на внутренние угрозы и вызовы в Западном полушарии.

«По словам трёх источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва», — сказано в публикации.

Один из собеседников издания подчеркнул, что таким образом ставятся под сомнение «старые, проверенные временем» обещания Соединённых Штатов.