Пентагон обвинил Венесуэлу в пролёте авиации вблизи корабля США

Два самолёта Военно-воздушных сил Венесуэлы совершили пролёт в непосредственной близости от корабля Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки в международных водах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США. В заявлении Пентагона данный инцидент назван провокационным действием со стороны венесуэльского президента Николаса Мадуро.