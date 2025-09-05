Мессенджер MAX
5 сентября, 06:10

Пентагон обвинил Венесуэлу в пролёте авиации вблизи корабля США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Два самолёта Военно-воздушных сил Венесуэлы совершили пролёт в непосредственной близости от корабля Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки в международных водах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США. В заявлении Пентагона данный инцидент назван провокационным действием со стороны венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Этот крайне провокационный шаг был призван помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом», — говорится в заявлении.

Пентагон выразил настоятельную рекомендацию «управляющему Венесуэлой картелю» воздержаться от попыток препятствовать операциям ВС США по борьбе с наркотрафиком и терроризмом.

«Это традиция»: Экс-офицер армии США назвал сценарий захвата власти в Венесуэле
Напомним, глава Госдепа США Марко Рубио ранее заявил об уничтожении судна, которое везло наркотики через Карибское море. По информации, предоставленной Вашингтоном, это судно отплыло из Венесуэлы. В Каракасе высказали сомнение предоставленной американцами информацией.

Антон Голыбин
