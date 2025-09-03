В Венесуэле усомнились, что США уничтожили судно «картеля Солнц» с наркотиками

Заявление американских властей о якобы уничтоженном военными США судне с наркотиками, которое, по их версии, вышло из Венесуэлы, вызывает вопросы у Каракаса. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес в беседе с РИА «Новости».

«США, когда совершают военные интервенции в других странах, как правило, действуют через «ложные поводы», — отметил он.

Поэтому Венесуэла сильно сомневается, что всё было так, как сказал Вашингтон. К тому же со стороны наркоторговцев странно перегонять свой товар через Карибское море, когда там находятся американские корабли.

Хименес предположил, что данная история может служить прикрытием для усиления давления на венесуэльское правительство. Он призвал граждан страны быть бдительными, напомнив о схожих приёмах Вашингтона в Ливии и Ираке, где фальсификации становились инструментом для оправдания агрессии.

Особое внимание депутат уделил так называемому «картелю Солнц», который, по его мнению, является скорее выдумкой, нежели реальной угрозой.