2 сентября, 21:31

В США заявили о «смертоносном ударе» по судну с наркотиками в Карибском море

Рубио: США нанесли удар по судну с наркотиками, отплывшему из Венесуэлы

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские вооружённые силы осуществили «смертоносный удар» по кораблю, который занимался транспортировкой наркотиков в южной части Карибского моря. По информации, предоставленной Вашингтоном, это судно отплыло из Венесуэлы.

В своём посте в социальной сети X Рубио добавил, что данное судно находилось под управлением организации, которую США признали наркотеррористической.

«Сегодня американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского моря по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы», — написал госсекретарь.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщей мобилизации граждан для защиты суверенитета из-за приближения американских боевых кораблей к побережью страны. Мадуро призвал всех желающих вступить в Национальную программу защиты суверенитета. Для реализации кампании будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, городские центральные площади и около 16 тысяч объектов народной обороны.

