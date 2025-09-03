В США заявили о «смертоносном ударе» по судну с наркотиками в Карибском море

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские вооружённые силы осуществили «смертоносный удар» по кораблю, который занимался транспортировкой наркотиков в южной части Карибского моря. По информации, предоставленной Вашингтоном, это судно отплыло из Венесуэлы.

В своём посте в социальной сети X Рубио добавил, что данное судно находилось под управлением организации, которую США признали наркотеррористической.

«Сегодня американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского моря по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы», — написал госсекретарь.