Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 14:33

«Это традиция»: Экс-офицер армии США назвал сценарий захвата власти в Венесуэле

Экс-офицер ВС США Кравпивник допустил подготовку военного переворота в Венесуэле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

План Вашингтона в отношении Венесуэлы может заключаться не во вторжении, а в организации военного переворота. Об этом «Ридусу» сообщил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Эксперт подверг сомнению возможность успешной интервенции, указав на мизерную численность американского контингента у берегов Венесуэлы по сравнению с четырёхмиллионной армией страны. Он уверен, что морская пехота способна лишь на создание временного плацдарма.

«А вот если в Венесуэле будет предпринята попытка военного переворота, тогда американские войска действительно смогут помочь. Не исключаю, что некоторые генералы Мадуро вступили в сговор с США. В Латинской Америке часто случается, когда генералы захватывают власть. Это традиция», — отметил эксперт.

Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США инициировал всеобщую мобилизацию граждан. Программа по укреплению суверенитета, о необходимости которой он заявил, обращаясь к гражданам, включает два основных направления: организацию общегосударственной переписи и формирование добровольческих боливарианских ополчений.

Александра Мышляева
