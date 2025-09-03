«Это традиция»: Экс-офицер армии США назвал сценарий захвата власти в Венесуэле
Экс-офицер ВС США Кравпивник допустил подготовку военного переворота в Венесуэле
План Вашингтона в отношении Венесуэлы может заключаться не во вторжении, а в организации военного переворота. Об этом «Ридусу» сообщил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.
Эксперт подверг сомнению возможность успешной интервенции, указав на мизерную численность американского контингента у берегов Венесуэлы по сравнению с четырёхмиллионной армией страны. Он уверен, что морская пехота способна лишь на создание временного плацдарма.
«А вот если в Венесуэле будет предпринята попытка военного переворота, тогда американские войска действительно смогут помочь. Не исключаю, что некоторые генералы Мадуро вступили в сговор с США. В Латинской Америке часто случается, когда генералы захватывают власть. Это традиция», — отметил эксперт.
Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США инициировал всеобщую мобилизацию граждан. Программа по укреплению суверенитета, о необходимости которой он заявил, обращаясь к гражданам, включает два основных направления: организацию общегосударственной переписи и формирование добровольческих боливарианских ополчений.