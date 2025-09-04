«Это что-то новенькое»: Каллас усомнилась в победе России и Китая во Второй мировой войне

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас назвала «чем-то новеньким» слова президента России Владимира Путина о победе Советского Союза и Китайской Народной Республики (КНР) над нацизмом во Второй мировой. Своё дерзкое заявление она сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.

«Россия обращалась к Китаю и говорила: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм». Я подумала: «Окей, это что-то новенькое», — сказала Каллас.