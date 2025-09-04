«Это что-то новенькое»: Каллас усомнилась в победе России и Китая во Второй мировой войне
Каллас назвала заявление Путина о победе СССР и КНР над нацизмом чем-то новеньким
Кая Каллас. Обложка © ТАСС / АР
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас назвала «чем-то новеньким» слова президента России Владимира Путина о победе Советского Союза и Китайской Народной Республики (КНР) над нацизмом во Второй мировой. Своё дерзкое заявление она сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.
«Россия обращалась к Китаю и говорила: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм». Я подумала: «Окей, это что-то новенькое», — сказала Каллас.
Она полагает, что люди, осведомлённые об истории, столкнутся с множеством вопросов, услышав эти заявления.
Напомним, что 3 сентября в Пекине состоялся грандиозный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Владимир Путин принял участие в мероприятии в качестве почётного гостя. Он назвал парад «блестящим». В рамках визита глава государства провёл встречи с лидерами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и других стран. Результаты встреч российский лидер счёл весьма продуктивными. Россия активно развивает международные отношения с различными странами, стремясь к многополярному миру.