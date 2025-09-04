В МИД России ответили на «истеричное» заявление Каллас
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас, сравнившей встречу лидеров России, Китая и КНДР в Пекине с прямым вызовом действующему миропорядку, носит истеричный характер. С таким мнением выступил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«Для неё вызов миропорядку, основанному на правилах, — это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер. Думаю, что его даже не стоит рассматривать иначе», — сказал дипломат журналистам на полях ВЭФ.
Напомним, Каллас ранее охарактеризовала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как прямую угрозу сложившемуся международному порядку. Помимо этого, по мнению главы европейской дипломатии, саммит Шанхайской организации сотрудничества и сопутствующие двусторонние встречи служат целям авторитарных режимов в их планомерной работе по построению альтернативной системы мироустройства.