Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 10:43

В МИД России ответили на «истеричное» заявление Каллас

Дипломат Масленников: Слова Каллас о вызове миропорядку были проявлением истерики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас, сравнившей встречу лидеров России, Китая и КНДР в Пекине с прямым вызовом действующему миропорядку, носит истеричный характер. С таким мнением выступил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Для неё вызов миропорядку, основанному на правилах, — это любая международная встреча без участия Евросоюза, судя по всему. Подобное заявление носит уже немного истеричный характер. Думаю, что его даже не стоит рассматривать иначе», — сказал дипломат журналистам на полях ВЭФ.

Слуцкий сообщил, что Каллас пришла в истерику от итогов саммита ШОС
Слуцкий сообщил, что Каллас пришла в истерику от итогов саммита ШОС

Напомним, Каллас ранее охарактеризовала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как прямую угрозу сложившемуся международному порядку. Помимо этого, по мнению главы европейской дипломатии, саммит Шанхайской организации сотрудничества и сопутствующие двусторонние встречи служат целям авторитарных режимов в их планомерной работе по построению альтернативной системы мироустройства.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar