Путин и Трамп на Аляске
Регион
4 сентября, 00:30

Слуцкий сообщил, что Каллас пришла в истерику от итогов саммита ШОС

Слуцкий: Каллас осознала крах западных правил после саммита ШОС

Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas

Главу европейской дипломатии Каю Каллас настигло понимание «неизбежности крушения» западной концепции «правил». Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он связал её резкие заявления после саммита ШОС в Китае с паникой в европейских структурах и страхом перед консолидацией стран Глобального Юга.

Реакцию главы европейской дипломатии Слуцкий назвал истеричной и подчеркнул, что западные механизмы больше не работают. Усиление сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР, по его словам, формирует иную систему, где навязанные меньшинством ценности теряют поддержку.

Эпоха «золотого миллиарда», как отметил парламентарий, уходит «на свалку истории» не по чьей-то воле, а вследствие исторического процесса и роста влияния большинства государств.

Напомним, Каллас ранее охарактеризовала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как прямую угрозу сложившемуся международному порядку. Глава евродипломатии также охарактеризовала саммит Шанхайской организации сотрудничества и сопутствующие двусторонние переговоры как часть системной работы авторитарных режимов по формированию альтернативного миропорядка. В своей речи представитель ЕС акцентировала, что подобные координационные механизмы бросают вызов принципам, на которых базируется современная система международных отношений.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
