Слуцкий: Каллас осознала крах западных правил после саммита ШОС
Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas
Главу европейской дипломатии Каю Каллас настигло понимание «неизбежности крушения» западной концепции «правил». Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он связал её резкие заявления после саммита ШОС в Китае с паникой в европейских структурах и страхом перед консолидацией стран Глобального Юга.
Реакцию главы европейской дипломатии Слуцкий назвал истеричной и подчеркнул, что западные механизмы больше не работают. Усиление сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР, по его словам, формирует иную систему, где навязанные меньшинством ценности теряют поддержку.
Эпоха «золотого миллиарда», как отметил парламентарий, уходит «на свалку истории» не по чьей-то воле, а вследствие исторического процесса и роста влияния большинства государств.
Напомним, Каллас ранее охарактеризовала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как прямую угрозу сложившемуся международному порядку. Глава евродипломатии также охарактеризовала саммит Шанхайской организации сотрудничества и сопутствующие двусторонние переговоры как часть системной работы авторитарных режимов по формированию альтернативного миропорядка. В своей речи представитель ЕС акцентировала, что подобные координационные механизмы бросают вызов принципам, на которых базируется современная система международных отношений.