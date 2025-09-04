Главу европейской дипломатии Каю Каллас настигло понимание «неизбежности крушения» западной концепции «правил». Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он связал её резкие заявления после саммита ШОС в Китае с паникой в европейских структурах и страхом перед консолидацией стран Глобального Юга.

Реакцию главы европейской дипломатии Слуцкий назвал истеричной и подчеркнул, что западные механизмы больше не работают. Усиление сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР, по его словам, формирует иную систему, где навязанные меньшинством ценности теряют поддержку.

Эпоха «золотого миллиарда», как отметил парламентарий, уходит «на свалку истории» не по чьей-то воле, а вследствие исторического процесса и роста влияния большинства государств.