ЕС продолжает выдумывать любые поводы для срыва мирного процесса по Украине. Об этом у себя в соцсети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о замороженных российских активах.

«На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная», — написал Кошкович.

К слову, экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона уволили из Белого дома в 2019 году. Тогда хозяин Белого дома сказал, что причиной этому стало его неумение найти общий язык с некоторыми очень важными людьми.