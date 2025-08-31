В Венгрии обвинили Каллас в попытке сорвать мирный процесс по Украине
ЕС продолжает выдумывать любые поводы для срыва мирного процесса по Украине. Об этом у себя в соцсети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о замороженных российских активах.
«На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная», — написал Кошкович.
К слову, экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона уволили из Белого дома в 2019 году. Тогда хозяин Белого дома сказал, что причиной этому стало его неумение найти общий язык с некоторыми очень важными людьми.
Ранее Кая Каллас заявила, что у Европы критически мало средств для финансирования Украины в 2026 году. В связи с этим многие европейские чиновники говорят о необходимости изъятия российских замороженных активов, которые предлагается потратить на Киев.