31 августа, 07:22

В Венгрии обвинили Каллас в попытке сорвать мирный процесс по Украине

Аналитик Кошкович: Каллас заявлениями об активах РФ хочет сорвать мирный процесс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

ЕС продолжает выдумывать любые поводы для срыва мирного процесса по Украине. Об этом у себя в соцсети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о замороженных российских активах.

«На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная», — написал Кошкович.

К слову, экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона уволили из Белого дома в 2019 году. Тогда хозяин Белого дома сказал, что причиной этому стало его неумение найти общий язык с некоторыми очень важными людьми.

Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России
Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Ранее Кая Каллас заявила, что у Европы критически мало средств для финансирования Украины в 2026 году. В связи с этим многие европейские чиновники говорят о необходимости изъятия российских замороженных активов, которые предлагается потратить на Киев.

Владимир Озеров
