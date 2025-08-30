Денег нет и не будет: Каллас пожаловалась на нехватку средств для Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о критической нехватке средств для поддержки Киева в 2026 году. На пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС она подтвердила, что многие государства-члены выступают за экспроприацию российских активов как потенциальный источник финансирования.

«Многие министры подчёркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины», — отметила Каллас.