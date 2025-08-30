Мессенджер MAX
30 августа, 14:38

Денег нет и не будет: Каллас пожаловалась на нехватку средств для Украины

Каллас заявила, что ЕС критически не хватает средств для финансирования Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о критической нехватке средств для поддержки Киева в 2026 году. На пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС она подтвердила, что многие государства-члены выступают за экспроприацию российских активов как потенциальный источник финансирования.

«Многие министры подчёркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины», — отметила Каллас.

Она отметила, что для реализации планов по конфискации российских суверенных активов потребуется единогласное решение всех стран ЕС. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выражал сомнения в юридической обоснованности таких шагов.

Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России
Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС не рассматривает возможность возврата замороженных российских активов без выполнения Москвой условия о компенсации Украине. Ранее премьер Бельгии заявил, что последствия конфискации активов РФ будут негативными.

