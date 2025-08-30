Глава МИД Италии усомнился в возможности конфискации активов России

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии юридических оснований для конфискации замороженных российских активов. Об этом он сказал на полях неформальной встречи глав МИД и министров обороны ЕС, подчеркнув, что даже использование этих средств на восстановление Украины требует тщательной правовой оценки.