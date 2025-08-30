Глава МИД Италии усомнился в возможности конфискации активов России
Обложка © Wikipedia
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии юридических оснований для конфискации замороженных российских активов. Об этом он сказал на полях неформальной встречи глав МИД и министров обороны ЕС, подчеркнув, что даже использование этих средств на восстановление Украины требует тщательной правовой оценки.
«Мы выступаем за санкции финансового характера для лишения РФ возможности оплачивать высокие зарплаты своим военным. Но нет юридический базы для конфискации частных активов россиян», — заявил Таяни.
Глава итальянской дипломатии отметил, что позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о возможности конфискации носит политический характер, однако «есть и юридическая сторона дела». По его словам, вопрос конфискации суверенных активов крайне сложен и требует детального анализа.
Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС не рассматривает возможность возврата замороженных российских активов без выполнения Москвой условия о компенсации Украине. Ранее премьер Бельгии заявил, что последствия конфискации активов РФ будут негативными.