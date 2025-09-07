Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 03:13

Стало известно, сколько подразделений латиноамериканских наёмников сражается в рядах ВСУ

РИАН: Пять подразделений латиноамериканских наёмников воюют на стороне ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Не менее пяти подразделений латиноамериканских наёмников сражаются в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости», опираясь на собственное расследование.

Согласно данным с порталов по вербовке наёмников и социальных сетей, на Украине действуют батальон имени Симона Боливара, «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

«При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ», — указано в материале.

1300 дронов и 900 ФАБов: Зеленский ужаснулся от числа атак после удара по отелю с наёмниками
1300 дронов и 900 ФАБов: Зеленский ужаснулся от числа атак после удара по отелю с наёмниками

Ранее колумбийские наёмники по ошибке вступили в бой с группой боевиков 80-й бригады Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе Садков, где отряд наёмников по ошибке атаковал группу военнослужащих ВСУ, задачей которых было оборудовать позиции в лесном массиве.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar