Не менее пяти подразделений латиноамериканских наёмников сражаются в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости», опираясь на собственное расследование.

Согласно данным с порталов по вербовке наёмников и социальных сетей, на Украине действуют батальон имени Симона Боливара, «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

«При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ», — указано в материале.