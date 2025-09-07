Стало известно, сколько подразделений латиноамериканских наёмников сражается в рядах ВСУ
РИАН: Пять подразделений латиноамериканских наёмников воюют на стороне ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
Не менее пяти подразделений латиноамериканских наёмников сражаются в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости», опираясь на собственное расследование.
Согласно данным с порталов по вербовке наёмников и социальных сетей, на Украине действуют батальон имени Симона Боливара, «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.
«При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ», — указано в материале.
Ранее колумбийские наёмники по ошибке вступили в бой с группой боевиков 80-й бригады Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе Садков, где отряд наёмников по ошибке атаковал группу военнослужащих ВСУ, задачей которых было оборудовать позиции в лесном массиве.