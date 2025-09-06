Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 13:05

1300 дронов и 900 ФАБов: Зеленский ужаснулся от числа атак после удара по отелю с наёмниками

Зеленский: Россия выпустила по Украине более 1300 дронов с начала сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский пожаловался на масштабные удары российских войск по территории Украины за сентябрь. По его словам, ВС РФ применили для «ударов возмездия» более 1300 беспилотников.

«С начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА, почти 900 управляемых авиабомб», — написал он в соцсетях.

По словам украинского политика, взрывы раздавались практически во всех регионах Украины. Заявление последовало после массированного удара Вооружённых сил России по порту в Измаиле Одесской области, который является важным логистическим узлом ВСУ, и отелю с иностранными наёмниками. Данные Зеленского не могут быть независимо проверены.

Горячая доставка: Российская ракета стёрла с лица земли отель с британскими инструкторами под Одессой
Ранее сообщалось, что в минувшую ночь российские вооружённые силы атаковали украинские объекты с использованием ракет Х-101 и беспилотников «Герань» и «Гербер». Наиболее сильные удары пришлись на Одессу и область, где пострадали портовая инфраструктура, судоремонтный завод, склады и военные объекты.

Анастасия Никонорова
