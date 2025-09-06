1300 дронов и 900 ФАБов: Зеленский ужаснулся от числа атак после удара по отелю с наёмниками

Владимир Зеленский пожаловался на масштабные удары российских войск по территории Украины за сентябрь. По его словам, ВС РФ применили для «ударов возмездия» более 1300 беспилотников.

«С начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА, почти 900 управляемых авиабомб», — написал он в соцсетях.

По словам украинского политика, взрывы раздавались практически во всех регионах Украины. Заявление последовало после массированного удара Вооружённых сил России по порту в Измаиле Одесской области, который является важным логистическим узлом ВСУ, и отелю с иностранными наёмниками. Данные Зеленского не могут быть независимо проверены.