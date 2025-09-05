Горячая доставка: Российская ракета стёрла с лица земли отель с британскими инструкторами под Одессой
Российские военные 4 сентября нанесли точечные удары по военным объектам в Одесской области, включая небольшой отель на побережье, где располагались военнослужащие ВСУ и иностранные инструкторы. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«Удары пришлись по курортным поселкам Тузла и Лебедевка. После прилётов в район Лебедевки прибыли два эвакуационных вертолета. Предварительно, в результате удара погибло порядка 70 человек. Примерно половина из них — иностранцы», — написал Лебедев.
У отеля имелся собственный причал, где военные отрабатывали погрузку и высадку десанта в катера. Попадание по базе отдыха у Очакова вызвало мощную детонацию, продолжавшуюся несколько часов. По информации подполья, в пансионате также находились военные, осваивавшие управление и обслуживание беспилотных катеров. По словам местных жителей, среди них были военные из Румынии, Польши, но преимущественно из Британии.
Ранее ВС РФ впервые нанесли удары по военным объектам Одесской области управляемыми авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Как утверждается, сразу четыре боеприпаса прилетели в украинский регион.