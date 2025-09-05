Горячая доставка: Российская ракета стёрла с лица земли отель с британскими инструкторами под Одессой

Российские военные 4 сентября нанесли точечные удары по военным объектам в Одесской области, включая небольшой отель на побережье, где располагались военнослужащие ВСУ и иностранные инструкторы. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«Удары пришлись по курортным поселкам Тузла и Лебедевка. После прилётов в район Лебедевки прибыли два эвакуационных вертолета. Предварительно, в результате удара погибло порядка 70 человек. Примерно половина из них — иностранцы», — написал Лебедев.

У отеля имелся собственный причал, где военные отрабатывали погрузку и высадку десанта в катера. Попадание по базе отдыха у Очакова вызвало мощную детонацию, продолжавшуюся несколько часов. По информации подполья, в пансионате также находились военные, осваивавшие управление и обслуживание беспилотных катеров. По словам местных жителей, среди них были военные из Румынии, Польши, но преимущественно из Британии.