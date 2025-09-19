Владимир Путин
19 сентября, 05:32

Разбитые БТР, сгоревшие деревья: Серебрянский лес сняли на видео после изгнания ВСУ

Обложка © Телеграм / specnazahmat

На территории освобождённого Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружены боеприпасы, которые бросили при отступлении бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это следует из первых кадров, опубликованных спецназом «Ахмат».

Видео © Телеграм / specnazahmat

Совсем недавно здесь шли ожесточённые бои, о чём свидетельствуют сгоревшие и вырубленные деревья, а также разбитая бронетехника ВСУ. Оставили вражеские солдаты при отступлении и вывеску на украинском и английском языках «Осторожно! Мины!»

17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Сейчас российские войска ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь.

