Разбитые БТР, сгоревшие деревья: Серебрянский лес сняли на видео после изгнания ВСУ
Обложка © Телеграм / specnazahmat
На территории освобождённого Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружены боеприпасы, которые бросили при отступлении бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это следует из первых кадров, опубликованных спецназом «Ахмат».
Видео © Телеграм / specnazahmat
Совсем недавно здесь шли ожесточённые бои, о чём свидетельствуют сгоревшие и вырубленные деревья, а также разбитая бронетехника ВСУ. Оставили вражеские солдаты при отступлении и вывеску на украинском и английском языках «Осторожно! Мины!»
17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Сейчас российские войска ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь.