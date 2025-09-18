Оборона ВСУ посыпалась после взятия Серебрянского лесничества, идут ожесточённые бои
Кимаковский: ВС России прорвали оборону ВСУ в Ямполе и ведут ожесточённые бои
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos
Российские военнослужащие смогли прорвать оборону ВСУ в посёлке Ямполь на Краснолиманском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом TАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточённые бои», — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские войска вытеснили противника из Серебрянского лесничества. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, заявив о полном освобождении территории от сил противника.