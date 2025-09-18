Владимир Путин
18 сентября, 09:21

Оборона ВСУ посыпалась после взятия Серебрянского лесничества, идут ожесточённые бои

Кимаковский: ВС России прорвали оборону ВСУ в Ямполе и ведут ожесточённые бои

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Российские военнослужащие смогли прорвать оборону ВСУ в посёлке Ямполь на Краснолиманском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом TАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточённые бои», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска вытеснили противника из Серебрянского лесничества. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, заявив о полном освобождении территории от сил противника.

