Оборона ВСУ посыпалась после взятия Серебрянского лесничества, идут ожесточённые бои

Российские военнослужащие смогли прорвать оборону ВСУ в посёлке Ямполь на Краснолиманском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом TАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточённые бои», — сказал он.