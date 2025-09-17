ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества

Бойцам Армии России удалось полностью выбить солдат ВСУ из Серебрянского лесничества. При этом продолжаются бои в Ямполе в ДНР. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — заявил Герасимов.