17 сентября, 18:43

ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества

Герасимов заявил, что ВС РФ полностью выбили ВСУ из Серебрянского лесничества

Обложка © ТАСС / Александр Река

Бойцам Армии России удалось полностью выбить солдат ВСУ из Серебрянского лесничества. При этом продолжаются бои в Ямполе в ДНР. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — заявил Герасимов.

Также генерал армии заявлял, что самым напряжённым направлением в зоне СВО является Красноармейское. Именно там происходят самые ожесточённые бои, так как туда ВСУ направили свои наиболее подготовленные части.

Полина Никифорова
