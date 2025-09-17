ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества
Герасимов заявил, что ВС РФ полностью выбили ВСУ из Серебрянского лесничества
Бойцам Армии России удалось полностью выбить солдат ВСУ из Серебрянского лесничества. При этом продолжаются бои в Ямполе в ДНР. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — заявил Герасимов.
Также генерал армии заявлял, что самым напряжённым направлением в зоне СВО является Красноармейское. Именно там происходят самые ожесточённые бои, так как туда ВСУ направили свои наиболее подготовленные части.