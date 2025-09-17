Герасимов назвал самое напряжённое направления в зоне СВО

Самые ожесточённые столкновения в зоне СВО происходят на Красноармейском направлении, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что именно туда ВСУ направили свои наиболее подготовленные части.

«Наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», — сказал Герасимов.

По его словам, командование ВСУ направило в район Красноармейска лучшие и наиболее боеспособные части, ослабив другие участки фронта. Это, в свою очередь, облегчает продвижение российских войск на других направлениях.