Герасимов: Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях

Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — сказал он.

По словам Герасимова, наиболее упорные бои идут на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ.