17 сентября, 18:11

Герасимов: Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — сказал он.

По словам Герасимова, наиболее упорные бои идут на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ покидают Купянск после неудачных попыток сдержать наступление Армии России. За последние две недели потери противника на этом направлении составили до 1000 человек — командование бросало боевиков спасать положение в городе.

