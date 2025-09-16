Украинские военные покидают Купянск после неудачных попыток сдержать наступление Армии России. За последние две недели потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 1000 человек — командование бросало боевиков спасать положение в городе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, штурмовые подразделения ВСУ и несколько группировок территориальной обороны спешно покинули Купянск и оттянулись на окраину тыловых позиций. Брошенные малые группы бойцов засели в подвалах многоэтажек, их не успели оповестить о приказе руководства покинуть территорию города из-за проблем со связью.

Российские военные установили полный контроль над северной частью Купянска. Ранее на этой территории был очищен от украинских формирований местный медицинский колледж. ВСУ, используя гражданский объект как прикрытие, организовали в нём опорный пункт с запасами продовольствия и боеприпасов для последующей переброски в восточные районы города.

Украинские боевики перебросили на окраины города тяжёлую артиллерию для укрепления обороны, однако российские операторы дронов группировки «Запад» своевременно выявили и уничтожили технику противника, включая две САУ 2С1, две САУ AS-90 и одну САУ Krab. По предварительным данным, за две недели попыток сдержать наступление Вооружённых сил Российской Федерации ВСУ потеряли в этом районе до тысячи военнослужащих.