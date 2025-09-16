ВСУ сожгли километры лесов под Днепропетровском, пытаясь остановить наступление

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Днепропетровской области сожгли километры леса, чтобы усложнить продвижение российских войск. Об этом рассказал командир роты с позывным Витос, который участвовал в освобождении Новопетровского.

По его словам, противник хорошо подготовился к обороне. ВСУ вырыли противотанковые рвы и натянули проволоку на полях, но это не остановило наступление российских военных.

«Выжгли посадки абсолютно под ноль. Сначала осуществили вырубку, затем подожгли. Подходы составили до шести километров по открытой местности без кустов и лесных посадок. Очень сильный контроль ведут с неба, что усложняет движение», — цитирует слова командира РИА «Новости».