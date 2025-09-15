Владимир Путин
15 сентября, 15:56

Сырский уволил двух командиров ВСУ из-за провалов в Запорожской области и ДНР

Александр Сырский. Обложка © Wikipedia

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отстранил от должностей двух командиров корпусов, отвечавших за участки в Запорожской и Днепропетровской областях. Данные сведения передаёт «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в ВСУ.

Речь идёт о командующем 17-м корпусом Владимире Силенко и командире 20-го корпуса Максиме Китугине, которые были уволены одну-две недели назад. По информации издания, причиной кадровых решений стали серьёзные потери позиций на участках, находившихся в зоне ответственности этих военачальников.

Корпус под командованием Силенко ранее располагался на территории Запорожской области, где украинские силы недавно утратили село Каменское. Формирование Китугина было развёрнуто на границе Днепропетровской области и ДНР, где отмечалось продвижение российских подразделений.

Эти кадровые перестановки стали первыми с момента перехода ВСУ на новую корпусную систему управления, которая пришла на смену прежней бригадной структуры. О начале данного перехода главнокомандующий Сырский официально сообщал ещё 3 февраля.

Ранее Сырский отметил, что Россия увеличивает глубину ударов с помощью беспилотников, и для защиты Украине нужно усиливать радиоэлектронные средства борьбы. По его словам, нынешние условия требуют усиления технических возможностей.

Юлия Сафиулина
