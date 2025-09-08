Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 11:07

Город другой, грабли те же: Сырский не сделал выводов из разгрома ВСУ под Волчанском

Военная хроника: Сырский стягивает редкую западную технику к Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Главком ВСУ Александр Сырский сосредоточил редкие образцы западного вооружения для обороны Константиновки в ДНР. Результатом этих действий могут стать огромные потери и так дефицитной для украинских войск техники, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

«Судя по поступающим сведениям, в районе Константиновки Сырский постепенно начинает повторять те же ошибки, что стоили ВСУ нескольких сотен единиц техники под Волчанском. Тогда для удержания российского наступления в район боевых действий были стянуты все доступные силы, включая дефицитные САУ зарубежного образца», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, ситуация под Константиновкой может развиваться по схожему сценарию. Западные самоходные артиллерийские установки, которые ранее использовались противником крайне осторожно и прятались в тылу, теперь часто работают со стационарных позиций, что делает их лёгкой мишенью.

«Военная хроника» подчёркивает, что как только Армия России рассечёт фронт в районе Константиновки и Красноармейска (Покровска), ситуация для ВСУ на этом театре военных действий катастрофически усложнится.

ВСУ осознали опасность российской «кавалерии» и палят по ней из всех орудий
ВСУ осознали опасность российской «кавалерии» и палят по ней из всех орудий

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении объектов украинской энергетики, обеспечивавших работы ВПК. Кроме того, были нанесены удары артиллерий, авиацией и дронами по точкам дислокации личного состава противника и иностранных наёмников в 136 районах зоны спецоперации.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Сырский
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
