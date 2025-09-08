Главком ВСУ Александр Сырский сосредоточил редкие образцы западного вооружения для обороны Константиновки в ДНР. Результатом этих действий могут стать огромные потери и так дефицитной для украинских войск техники, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

«Судя по поступающим сведениям, в районе Константиновки Сырский постепенно начинает повторять те же ошибки, что стоили ВСУ нескольких сотен единиц техники под Волчанском. Тогда для удержания российского наступления в район боевых действий были стянуты все доступные силы, включая дефицитные САУ зарубежного образца», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, ситуация под Константиновкой может развиваться по схожему сценарию. Западные самоходные артиллерийские установки, которые ранее использовались противником крайне осторожно и прятались в тылу, теперь часто работают со стационарных позиций, что делает их лёгкой мишенью.

«Военная хроника» подчёркивает, что как только Армия России рассечёт фронт в районе Константиновки и Красноармейска (Покровска), ситуация для ВСУ на этом театре военных действий катастрофически усложнится.