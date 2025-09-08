Добычей российских ракет на Украине стали цех сборки катеров ВСУ и питавшая военные заводы ТЭС

Российские войска уничтожили объект энергетики, который обеспечивал работу заводов военно-промышленного комплекса Украины, также поражены места дислокации солдат ВСУ и наёмников в 136 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ. Удары наносились артиллерийскими войсками РФ и авиацией при помощи ракет и беспилотников.