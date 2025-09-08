Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 09:52

Добычей российских ракет на Украине стали цех сборки катеров ВСУ и питавшая военные заводы ТЭС

МО: Армия России поразила объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска уничтожили объект энергетики, который обеспечивал работу заводов военно-промышленного комплекса Украины, также поражены места дислокации солдат ВСУ и наёмников в 136 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ. Удары наносились артиллерийскими войсками РФ и авиацией при помощи ракет и беспилотников.

«Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия», — говорится в заявлении.

Ошибка ПВО? За атакой на здание Правительства Украины стоит не Россия
Ошибка ПВО? За атакой на здание Правительства Украины стоит не Россия

Накануне Минобороны РФ также сообщило, что Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. В частности, ударам подверглись промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине Киева.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar