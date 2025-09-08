Добычей российских ракет на Украине стали цех сборки катеров ВСУ и питавшая военные заводы ТЭС
МО: Армия России поразила объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска уничтожили объект энергетики, который обеспечивал работу заводов военно-промышленного комплекса Украины, также поражены места дислокации солдат ВСУ и наёмников в 136 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ. Удары наносились артиллерийскими войсками РФ и авиацией при помощи ракет и беспилотников.
«Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия», — говорится в заявлении.
Накануне Минобороны РФ также сообщило, что Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. В частности, ударам подверглись промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине Киева.