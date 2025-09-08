ВСУ осознали опасность российской «кавалерии» и палят по ней из всех орудий

Российские мотогруппы стали приоритетной целью для ВСУ на Красноармейском направлении из-за их эффективности в обеспечении передовых позиций. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 33-го полка с позывным Сивый.

«Десять месяцев назад так по мотоциклам не работали. Сейчас может и миномёт бить на опережение, и FPV-дрон прилететь. Приоритетной целью стали, потому что можем много пехоты завезти на передний край», — пояснил агентству военнослужащий.

В расположении подразделения организована полевая мастерская для оперативного ремонта и обслуживания техники. Это позволяет поддерживать высокую мобильность групп даже в условиях интенсивного противодействия со стороны ВСУ.