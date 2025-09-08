Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 сентября, 09:59

ВСУ осознали опасность российской «кавалерии» и палят по ней из всех орудий

Военнослужащий Сивый: Мотогруппы ВС РФ стали приоритетной целью для ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские мотогруппы стали приоритетной целью для ВСУ на Красноармейском направлении из-за их эффективности в обеспечении передовых позиций. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 33-го полка с позывным Сивый.

«Десять месяцев назад так по мотоциклам не работали. Сейчас может и миномёт бить на опережение, и FPV-дрон прилететь. Приоритетной целью стали, потому что можем много пехоты завезти на передний край», пояснил агентству военнослужащий.

В расположении подразделения организована полевая мастерская для оперативного ремонта и обслуживания техники. Это позволяет поддерживать высокую мобильность групп даже в условиях интенсивного противодействия со стороны ВСУ.

Ранее российский военнослужащий рассказал о подлой тактике ВС Украины в Купянске. Боец заявил, что противник использует школы в городе и других населённых пунктах Харьковщины для обустройства позиций, по сути прикрываясь детьми.

