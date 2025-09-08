Личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) размещается в школах Купянска и других населённых пунктах Харьковской области, фактически используя детей, как живой щит. Об этом заявил боец с позывным Чекист из Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север».

«Они знают, что мы не будем бить по школе. Засели там, а детей при этом не убирают. Используют их как прикрытие для диверсий и защиты», — рассказал военнослужащий РИА «Новости».

По его словам, украинские бойцы занимают и другие здания, где находятся мирные жители, прекрасно понимая, что российские военные не будут открывать огонь по гражданским.

«Если бы мы били по мирному населению, они бы не прятались в школах, не переодевались бы и не занимали жилые дома. А так они повышают свои шансы выжить именно за счёт мирных», — добавил Чекист.