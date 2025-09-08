Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 02:53

Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ прячутся за спинами детей в Харьковской области

Командир ВС РФ Чекист: ВСУ используют школы в Купянске, как живой щит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) размещается в школах Купянска и других населённых пунктах Харьковской области, фактически используя детей, как живой щит. Об этом заявил боец с позывным Чекист из Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север».

«Они знают, что мы не будем бить по школе. Засели там, а детей при этом не убирают. Используют их как прикрытие для диверсий и защиты»,рассказал военнослужащий РИА «Новости».

По его словам, украинские бойцы занимают и другие здания, где находятся мирные жители, прекрасно понимая, что российские военные не будут открывать огонь по гражданским.

«Если бы мы били по мирному населению, они бы не прятались в школах, не переодевались бы и не занимали жилые дома. А так они повышают свои шансы выжить именно за счёт мирных», — добавил Чекист.

Ранее Life.ru писал, что украинские боевики в Купянске активно маскируются под гражданских. По словам Чекиста, они переодеваются в обычную одежду, спокойно передвигаются по городу и занимаются мародёрством, захватывая имущество местных жителей. Кроме того, боевики используют гражданские машины, чтобы скрыться от наблюдения Вооружённых сил Российской Федерации и свободно передвигаться по городу.

