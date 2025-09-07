Украинские боевики в Купянске маскируются под мирных жителей и занимаются мародёрством. Об этом сообщил командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным Чекист.

По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) переодеваются в гражданскую одежду, спокойно передвигаются по городу и захватывают имущество местных жителей.

«Были замечены захваты частной собственности, техники, домов», — рассказал военнослужащий РИА «Новости».