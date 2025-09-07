Переоделись и пошли грабить: Боец ВС РФ рассказал о мародёрстве украинских боевиков в Купянске
Командир ВС РФ Чекист: Боевики ВСУ в Купянске отбирают дома у мирных жителей
Украинские боевики в Купянске маскируются под мирных жителей и занимаются мародёрством. Об этом сообщил командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным Чекист.
По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) переодеваются в гражданскую одежду, спокойно передвигаются по городу и захватывают имущество местных жителей.
«Были замечены захваты частной собственности, техники, домов», — рассказал военнослужащий РИА «Новости».
Кроме того, украинские боевики используют гражданские машины, чтобы скрыться от наблюдения Вооружённых сил Российской Федерации и свободно передвигаться по городу.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными в центре Купянска. В попытках удержаться в городе ВСУ несут тяжёлые потери. Только за трое суток Армия России уничтожила там до 250 украинских боевиков.