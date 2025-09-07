Мессенджер MAX
7 сентября, 03:05

Переоделись и пошли грабить: Боец ВС РФ рассказал о мародёрстве украинских боевиков в Купянске

Командир ВС РФ Чекист: Боевики ВСУ в Купянске отбирают дома у мирных жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Украинские боевики в Купянске маскируются под мирных жителей и занимаются мародёрством. Об этом сообщил командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным Чекист.

По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) переодеваются в гражданскую одежду, спокойно передвигаются по городу и захватывают имущество местных жителей.

«Были замечены захваты частной собственности, техники, домов»,рассказал военнослужащий РИА «Новости».

Кроме того, украинские боевики используют гражданские машины, чтобы скрыться от наблюдения Вооружённых сил Российской Федерации и свободно передвигаться по городу.

«Страшная мясорубка»: ВС РФ перемололи любимое подразделение Зеленского в центре Купянска
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными в центре Купянска. В попытках удержаться в городе ВСУ несут тяжёлые потери. Только за трое суток Армия России уничтожила там до 250 украинских боевиков.

Юния Ларсон
