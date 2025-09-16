Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье
РИАН: Бойцы двух полков ВДВ вплотную приблизились к Степногорску
Бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ приблизились к Степногорску на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.
Командир отметил, что российские бойцы каждый день, метр за метром, продвигаются к Степногорску. Отряд осуществляет постоянную разведку, оперативное реагирование, передачу разведывательной информации и огневое поражение противника.
«Штурмовые группы работают слаженно и уверенно, действуют грамотно, практически без санитарных потерь. Ребята быстро выполняют задачи. Мы предоставляем им необходимую разведывательную информацию», — приводит слова командира РИА «Новости».
Викинг добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) делают всё возможное, чтобы остановить бойцов ВДВ. Для этого на передовую отправили два отряда ГУР Министерства обороны Незалежной.
Ранее Life.ru сообщал, что накануне начали принудительную эвакуацию детей с детьми ещё на 18 населённых пунктов в Днепропетровской области. Людей вывозят из посёлка Покровское и прилегающих к нему сёл и деревней. Именно в сторону Покровского сейчас идёт Армия России, ведь там располагаются основные коммуникации укрепрайона ВСУ.