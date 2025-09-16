Бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ приблизились к Степногорску на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.

Командир отметил, что российские бойцы каждый день, метр за метром, продвигаются к Степногорску. Отряд осуществляет постоянную разведку, оперативное реагирование, передачу разведывательной информации и огневое поражение противника.

«Штурмовые группы работают слаженно и уверенно, действуют грамотно, практически без санитарных потерь. Ребята быстро выполняют задачи. Мы предоставляем им необходимую разведывательную информацию», — приводит слова командира РИА «Новости».

Викинг добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) делают всё возможное, чтобы остановить бойцов ВДВ. Для этого на передовую отправили два отряда ГУР Министерства обороны Незалежной.