15 сентября, 14:17

В 18 пунктах Днепропетровской области пройдёт принудительная эвакуация

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Принудительную эвакуацию детей с детьми расширили ещё на 18 населённых пунктов в Днепропетровской области. Речь идёт о посёлке Покровское и прилегающих к нему сёлах и деревнях. Об этом рассказали в областной военной администрации.

Семьи с детьми будут вывезены из пунктов Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.

Именно в сторону Покровского сейчас идёт армия России, ведь там располагаются основные коммуникации укрепрайона ВСУ. Сейчас между населённым пунктом и ВС РФ всего 20 километров, пишет издание «Страна».

Киев хочет эвакуировать около 237 тысяч человек с прифронтовых территорий
Напомним, что армия России уже взяла под свой контроль 12 сёл в Днепропетровской области. 13 сентября ВС РФ освободили Новониколаевку. Кадры с действиями подразделений группировки «Восток» при занятии населённого пункта публиковал Life.ru.

Полина Никифорова
