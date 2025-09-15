В 18 пунктах Днепропетровской области пройдёт принудительная эвакуация
Принудительную эвакуацию детей с детьми расширили ещё на 18 населённых пунктов в Днепропетровской области. Речь идёт о посёлке Покровское и прилегающих к нему сёлах и деревнях. Об этом рассказали в областной военной администрации.
Семьи с детьми будут вывезены из пунктов Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.
Именно в сторону Покровского сейчас идёт армия России, ведь там располагаются основные коммуникации укрепрайона ВСУ. Сейчас между населённым пунктом и ВС РФ всего 20 километров, пишет издание «Страна».
Напомним, что армия России уже взяла под свой контроль 12 сёл в Днепропетровской области. 13 сентября ВС РФ освободили Новониколаевку. Кадры с действиями подразделений группировки «Восток» при занятии населённого пункта публиковал Life.ru.