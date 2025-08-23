Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 12:23

Киев хочет эвакуировать около 237 тысяч человек с прифронтовых территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Власти Украины намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан, проживающих в зонах, близких к линии фронта. Уточняется, что с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву участков Донецкой Народной Республики было вывезено свыше 64 тысяч человек.

«Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации», — указали в телеграм-канале министерства развития территорий.

В херсонских Алёшках опровергли слухи о массовой эвакуации
В херсонских Алёшках опровергли слухи о массовой эвакуации

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию в Дружковке и четырёх деревнях ДНР (Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское). Всего в этих населённых пунктах ориентировочно находится 1 879 детей.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar