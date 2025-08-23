Киев хочет эвакуировать около 237 тысяч человек с прифронтовых территорий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav
Власти Украины намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан, проживающих в зонах, близких к линии фронта. Уточняется, что с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву участков Донецкой Народной Республики было вывезено свыше 64 тысяч человек.
«Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации», — указали в телеграм-канале министерства развития территорий.
Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию в Дружковке и четырёх деревнях ДНР (Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское). Всего в этих населённых пунктах ориентировочно находится 1 879 детей.