Киев хочет эвакуировать около 237 тысяч человек с прифронтовых территорий

Власти Украины намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан, проживающих в зонах, близких к линии фронта. Уточняется, что с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву участков Донецкой Народной Республики было вывезено свыше 64 тысяч человек.