В херсонских Алёшках опровергли слухи о массовой эвакуации

В социальных сетях распространяется информация о массовой эвакуации в городе Алёшки Херсонской области. Администрация населённого пункта опровергла эти слухи.

«В соцсетях и мессенджерах распространяется ЛОЖНАЯ информация об эвакуации населённых пунктов Алёшкинского округа. Официально опровергаем!» — говорится в сообщении.

Власти города призвали жителей не поддаваться на провокации и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, чтобы избежать паники.