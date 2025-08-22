В херсонских Алёшках опровергли слухи о массовой эвакуации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
В социальных сетях распространяется информация о массовой эвакуации в городе Алёшки Херсонской области. Администрация населённого пункта опровергла эти слухи.
«В соцсетях и мессенджерах распространяется ЛОЖНАЯ информация об эвакуации населённых пунктов Алёшкинского округа. Официально опровергаем!» — говорится в сообщении.
Власти города призвали жителей не поддаваться на провокации и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, чтобы избежать паники.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны украинских войск за последние сутки в Алёшках пострадала мирная жительница 1950 года рождения. Женщина получила минно-взрывные травмы и была госпитализирована. Украинские формирования вновь нанесли удар по Алёшкинской центральной районной больнице.