22 августа, 13:17

В херсонских Алёшках опровергли слухи о массовой эвакуации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

В социальных сетях распространяется информация о массовой эвакуации в городе Алёшки Херсонской области. Администрация населённого пункта опровергла эти слухи.

«В соцсетях и мессенджерах распространяется ЛОЖНАЯ информация об эвакуации населённых пунктов Алёшкинского округа. Официально опровергаем!» — говорится в сообщении.

Власти города призвали жителей не поддаваться на провокации и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, чтобы избежать паники.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны украинских войск за последние сутки в Алёшках пострадала мирная жительница 1950 года рождения. Женщина получила минно-взрывные травмы и была госпитализирована. Украинские формирования вновь нанесли удар по Алёшкинской центральной районной больнице.

Милена Скрипальщикова
