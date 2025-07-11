«Варварский удар»: Сальдо сообщил о десятках людей под завалами разрушенного ВСУ дома в Алёшках

Вооружённые силы Украины нанесли удар по жилому дому в городе Алёшки Херсонской области двумя авиабомбами. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, из-за атаки пятиэтажное здание практически разрушено. Под завалами находятся «десятки людей».

«Противник нанёс варварский удар по Алёшкам. В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что вечером 11 июля стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. Из-за атаки обрушился пятиэтажный дом, люди которые находились в здании, оказались под завалами. Однако спасательные работы осложняются из-за жестоких действий противника, который не позволяет специалистам работать на месте разрушения. Военнослужащие Украины запустили дроны над территорией.