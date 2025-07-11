Появились первые фото последствий удара ВСУ по пятиэтажке в Алёшках

Напомним, вечером 11 июля стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. В результате обрушился пятиэтажный дом. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, под завалами находятся люди. При этом украинские военные с помощью беспилотников препятствуют доступу спасателей к месту разрушения.