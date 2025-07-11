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Регион
11 июля, 15:45

Появились первые фото последствий удара ВСУ по пятиэтажке в Алёшках

Последствия удара ВСУ по пятиэтажке в Алёшках. Фото © Mash на Донбассе

Последствия удара ВСУ по пятиэтажке в Алёшках. Фото © Mash на Донбассе

Появились первые фото последствий авиаудара ВСУ по пятиэтажке в Алёшках Херсонской области. Кадры публикует Mash на Донбассе.

Последствия удара ВСУ по пятиэтажке в Алёшках. Фото © Mash на Донбассе

Последствия удара ВСУ по пятиэтажке в Алёшках. Фото © Mash на Донбассе

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Напомним, вечером 11 июля стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. В результате обрушился пятиэтажный дом. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, под завалами находятся люди. При этом украинские военные с помощью беспилотников препятствуют доступу спасателей к месту разрушения.

Александра Вишнякова
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