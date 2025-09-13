Минобороны опубликовало кадры с освобождением Новониколаевки

Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых зафиксированы действия подразделений группировки «Восток» при занятии населённого пункта Новониколаевка в Днепропетровской области. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Кадры с освобождением Новониколаевки. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе активного наступления военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зачистили от украинских боевиков населённый пункт Новониколаевка в Днепропетровской области», — говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах запечатлены удары по технике и укреплениям Вооружённых сил Украины, а также эпизоды с военными, устанавливающими российские флаги.