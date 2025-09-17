«Царь-мангал Судного дня»: В зоне СВО показали танк, который ловит дроны-камикадзе
В зоне СВО заметили танк с царь-мангалом
Обложка © Telegram-канал Dambiev
Российский штурмовой танк с крупной антидроновой защитой, прозванной в сети «царь-мангалом судного дня», заметили в зоне специальной военной операции. На кадрах, которыми поделился Telegram-канал Dambiev, техника показана в боевой конфигурации для штурмовых действий.
Гусеничная машина полностью закрыта стальным каркасом, под которым могут находиться пехотинцы. По каркасу перпендикулярно приварены стальные прутья, на которые намотана колючая проволока — её задача остановить или запутать дроны-камикадзе. Корпус и ходовую часть усилили блоками динамической защиты и резинотканевыми экранами. На «мангале» также закреплены дымовые шашки и комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотников.
Появление таких модификаций отражает попытки адаптировать бронетехнику к угрозе малых БПЛА и обеспечить прикрытие пехоты при штурме в зонах с высокой активностью беспилотников.
Защита бронетехники от дронов сегодня стала одной из главных задач на поле боя. Для этого применяют металлические каркасы, сетки, решётки и намотанную колючую проволоку — такие конструкции усложняют попадание беспилотников в уязвимые зоны. Дополняют их дымовые завесы и системы радиоэлектронной борьбы, которые подавляют каналы наведения и лишают дрон управления. А ранее в зоне СВО заметили танки с новым видом самодельной защиты от ударных дронов, получившей название «доширак».