Ёжики и танки с дредами: Как бронетехника с необычной защитой наводит ужас на ВСУ В зоне СВО замечена российская техника с необычной защитой от БПЛА в стиле «Безумного Макса». Особенности «Ёжиков» и их разновидности изучил Life.ru. 5 мая, 21:37 БМП-2М с противодроновой защитой из тросов. Фото © VK / Осведомитель

Постепенное совершенствование ударных беспилотных комплексов вкупе с повышением опыта дроноводов требует регулярной модернизации существующих способов защиты бронетехники от БПЛА. Отвечать сменяющим друг друга вызовам вооружённого конфликта — необходимость, что напрямую влияет на выживаемость бойцов.

Так называемые царь-мангалы, которые «взорвали» соцсети около года назад и навели шороху в рядах ВСУ, уже сыграли отведённую им роль и ушли на второй план. Теперь на авансцену выходит новый метод борьбы с беспилотниками — более практичный и универсальный, но не менее оригинальный. Нечто в стиле «Безумного Макса», готовое стать неуязвимым кошмаром для FPV-операторов националистов.

«Ёжики» на передовой

В мае этого года военблогеры показали необычную российскую БМП-2М с боевым модулем «Бережок». От самых катков до крыши козырька над башней машина увешана распущенными стальными тросами, которые опоясывают технику плотной «паутиной». За характерный внешний вид «бэху» с «нестроевым тюнингом» начали сравнивать с ёжиком — уж больно походит на одноимённого зверя с острыми иголками, которому не страшны лесные хищники.

БМП-2М с противодроновой защитой из тросов. Фото © VK / Осведомитель

Как отмечает автор канала «Рыбарь», при всей своей несуразности это решение может оказаться по-своему эффективным. Вражеские дроны попросту не смогут достичь брони, так как беспилотники запутаются в жёстких прядях троса.

«Да и обзорность здесь выше в сравнении со сплошными «мангалами», — считает «Рыбарь».

Ещё одно преимущество новой защиты над «царь-мангалами» — сохранение возможности вращать башню и вести огонь в любом направлении. Для 30-мм автопушки БМП-2М, равно как и для четырёх противотанковых ракет «Корнет», способные к упругой деформации стальные нити препятствием не станут. В случае с танками, их мощными орудиями и горизонтальными приводами — тем паче. Открытым в случае с «бэхой» остаётся лишь вопрос защиты доступа в десантное отделение — пехоте придётся сближаться с машиной, и тросы могут доставить неудобства. Как наши Кулибины обыграли эту заковыку, покажут новые кадры с передовой.

Железные дреды

Использование тросов для повышения защищённости бронетехники в полевых условиях — не ноу-хау. В январе этого года схожий лайфхак применили военнослужащие группировки войск «Южная», которые украсили стальными нитями основной танк Т-90М. Своё изобретение бойцы с гордостью продемонстрировали министру обороны Андрею Белоусову, который проинспектировал пункт управления группировкой.

Т-90М с защитой от дронов из тросов. Фото © Telegram / Минобороны России

«В настоящее время военнослужащими группировки активно применяется и постоянно дорабатывается дополнительная противодроновая защита, представляющая собой тросовую систему защиты башни тяжёлой бронированной техники», — отчитался главе МО командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик.

Здесь, в отличие от первого случая, мастера не стали распускать тросы, а навесили их на башню в первозданном виде, полностью перекрыв беспилотникам доступ к уязвимым зонам. В надёжности бронирования корпуса отечественного исполина конструкторы не усомнились, а потому верхняя лобовая деталь с блоками динамической защиты «Реликт» и радиопоглощающей «Накидкой» осталась неприкрытой.

К слову, в России уже разработан и комплект полной защиты корпуса и башни танков от FPV-дронов. Он закрывает моторно-трансмиссионное отделение, корму и башню, в которые так любят целиться украинские дроноводы.

«Нами проработан вопрос защиты танка от FPV-дронов, которая будет закрывать полностью весь танк, однако защита будет располагаться на башне. Это позволит орудию работать на 360 градусов, не ограничивая боевые возможности», — отмечал в феврале замначальника Главного автобронетанкового управления МО РФ Сергей Шалёный.

Рассерженный дикобраз

А один из первых российских «ежей» начал мелькать в соцсетях ещё раньше. В тот раз необычную защиту установили на БМП-1. К машине приварили десятки металлических прутьев, сделав из неё подобие готового к поединку с хищником дикобраза.

«Штыревая» защита от дронов на БМП-1. Фото © Telegram / Воевода вещает

Как и в случае с тросами, беспилотники не могут преодолеть плотный заслон из штырей и при попытке атаки остаются висеть нанизанными на стальные «шампуры». Как показала себя необычная защита на передовой — неизвестно, но БМП-1 с «иглами дикобраза» совершенно точно не фигурировала в роликах с уничтоженной техникой.

Эти и подобные им полукустарные способы повысить защищённость машины на поле боя — безальтернативны. Если управляемые по радиоканалу FPV-дроны противника уже давно и успешно глушатся комплексами радиоэлектронной борьбы, то единственный способ отразить атаку беспилотников на оптоволокне — уничтожить их на подлёте или остановить механически. И тросы — идеальное для того решение, так как ими в Вооружённых силах РФ штатно комплектуется без преувеличения каждая единица техники.

Авторы Илья Пушкарев