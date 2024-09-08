Выдержал все удары: Конструктор рассказал о боевом пути грозного «Царь-мангала»

Знаменитый российский танк Т-72, оснащённый дополнительными уровнями массивной брони, за которые был прозван «Царь-мангалом», перенёс более сотни попаданий украинских боеприпасов разного типа. Об этом рассказал сотрудник «Уралвагонзавода» ремонтировавший боевую машину.

« [Танк выдержал] более 100 [ударов] дронов, «Джавелинов» и различных боеприпасов иностранного производства. Это примерно, суммарно со слов экипажа. Предполагаю, что было больше. <...> Экипаж остался полностью целым и невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — рассказал он телеканалу «Звезда».

Напомним, что изначально идея укрепить российский Т-72 дополнительной защитой от ударов вражеских дронов пришла в голову российским танкистам, которые и воплотили замысел в жизнь. Проект оказался удачным настолько, что осенью 2023 года «Ростех» запустил танковый бронеобвес в серийное производство. Свои возможности «Царь-мангал» продемонстрировал в Красногоровке к западу от Донецка, лихо преодолев опасный участок местности под плотным огнём ВСУ, высадив десант и вернувшись на базу.