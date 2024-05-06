В США восхитились неуязвимым русским танком "Царь-мангал" Обозреватель США Экс: Русский танк "Царь-мангал" неуязвим для тысяч дронов ВСУ 6 мая, 13:17 Т-62 ВС РФ с огромным антидроновым "мангалом" и камуфляжем. Обложка © Telegram / genshtab24

Украинские военные никак не могут найти способ борьбы с российским танком "Царь-мангал", поэтому тщетно бьют по нему десятками дронов. Об этом пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

"Слои самодельной брони <…> защищают "танки-черепахи" (танки "Царь-мангал". — Прим. Life.ru) от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских", — пояснил он.

По его словам, российские военные бросают такие танки на самые сложные участки фронта, где нужно провести разминирование перед наступлением или проложить путь БТР со штурмовиками. Обозреватель удивился простоте нового танка, который просто обит бронёй и металлическими решётками, что позволяет ему быть неуязвимым для снарядов и спокойно выполнять боевые задачи.

Напомним, российские танкисты придумали делать противодронный навес из подручных материалов на Т-72. Идея оказалась удачной, и осенью 2023 года на предприятии "Ростеха" создали серийный обвес для танка против беспилотников. В Красногоровке, западнее Донецка, российские военные наглядно показали возможности такого танка "Царь-мангал", который спокойно проехал под непрекращающимся огнём противника, высадил десант и вернулся на базу.

Авторы Татьяна Миссуми