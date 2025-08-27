Российские умельцы начали бросать в бой с ВСУ «комбо-танки» с «дошираком»
В зоне СВО появились танки с защищающим от FPV-дронов дошираком
Танки с «мангалами» и «дошираком». Обложка © Telegram / Военный осведомитель
В зоне СВО заметили танки с новым видом самодельной защиты от ударных дронов, получившей название «доширак». На любопытное проявление военной смекалки обратил внимание телеграм-канал «Военное обозрение».
Боевые машины Т-72Б3 оснащены комплексом кустарных средств, включающим «мангал» для прикрытия верхней части корпуса и башни, а также обширные противокумулятивные экраны из стальных тросов, прозванные «дошираком», на бортах и лобовой проекции. Дополнительную защиту от беспилотников комплекс РЭБ.
К слову о танках — вчера появились сообщения, что Финляндия и Польша раздумывают над тем, чтобы вновь заболотить некогда осушенные территории на восточных границах, чтобы «защититься от вероятного российского вторжения». Как при этом там будет перемещаться их собственная бронетехника и автотранспорт — непонятно.