Российские умельцы начали бросать в бой с ВСУ «комбо-танки» с «дошираком»

Боевые машины Т-72Б3 оснащены комплексом кустарных средств, включающим «мангал» для прикрытия верхней части корпуса и башни, а также обширные противокумулятивные экраны из стальных тросов, прозванные «дошираком», на бортах и лобовой проекции. Дополнительную защиту от беспилотников комплекс РЭБ.

К слову о танках — вчера появились сообщения, что Финляндия и Польша раздумывают над тем, чтобы вновь заболотить некогда осушенные территории на восточных границах, чтобы «защититься от вероятного российского вторжения». Как при этом там будет перемещаться их собственная бронетехника и автотранспорт — непонятно.