18 сентября, 05:40

«‎Явно под чем-то»: Российских военных шокировали атаки отрядов «‎ВСУшников-камикадзе»

Боец Пресс: Солдаты ВС РФ часто находят вещества при взятии опорных пунктов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные, предположительно, под воздействием психоактивных веществ, шли в убийственные атаки. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.

«Они могут сесть в машину и ехать прямо в зоне огня стрелкового оружия, чтобы просто погибнуть. Это явно связано с тем, что они под чем-то действуют», — рассказал военнослужащий в видео Минобороны РФ.

При захвате опорных пунктов ВСУ также нередко обнаруживались таблетки и другие неустановленные вещества, что эту версию подтверждает. Обнаруженные вещества передаются в штабы и командирам ВС РФ, а дальнейшим изучением занимаются соответствующие структуры.

Бывший военнослужащий ВСУ узнал из TikTok о возможности перехода на сторону России
Ранее сам солдат ВСУ Николай Гусар рассказал, что командиры 53-й киевской отдельной механизированной бригады частенько по утрам выдавали бойцам различные психотропные вещества. Таблеточки военнослужащие получали для подавления воли и стимуляции боевой активности. Оказалось, что подобная практика применялась регулярно для изменения психофизического состояния.

Наталья Афонина
