«Явно под чем-то»: Российских военных шокировали атаки отрядов «ВСУшников-камикадзе»
Боец Пресс: Солдаты ВС РФ часто находят вещества при взятии опорных пунктов ВСУ
Украинские военные, предположительно, под воздействием психоактивных веществ, шли в убийственные атаки. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.
«Они могут сесть в машину и ехать прямо в зоне огня стрелкового оружия, чтобы просто погибнуть. Это явно связано с тем, что они под чем-то действуют», — рассказал военнослужащий в видео Минобороны РФ.
При захвате опорных пунктов ВСУ также нередко обнаруживались таблетки и другие неустановленные вещества, что эту версию подтверждает. Обнаруженные вещества передаются в штабы и командирам ВС РФ, а дальнейшим изучением занимаются соответствующие структуры.
Ранее сам солдат ВСУ Николай Гусар рассказал, что командиры 53-й киевской отдельной механизированной бригады частенько по утрам выдавали бойцам различные психотропные вещества. Таблеточки военнослужащие получали для подавления воли и стимуляции боевой активности. Оказалось, что подобная практика применялась регулярно для изменения психофизического состояния.