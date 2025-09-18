Украинские военные, предположительно, под воздействием психоактивных веществ, шли в убийственные атаки. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.

«Они могут сесть в машину и ехать прямо в зоне огня стрелкового оружия, чтобы просто погибнуть. Это явно связано с тем, что они под чем-то действуют», — рассказал военнослужащий в видео Минобороны РФ.

При захвате опорных пунктов ВСУ также нередко обнаруживались таблетки и другие неустановленные вещества, что эту версию подтверждает. Обнаруженные вещества передаются в штабы и командирам ВС РФ, а дальнейшим изучением занимаются соответствующие структуры.