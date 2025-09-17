Бывший украинский военнослужащий рассказал о том, как узнал о возможности перехода на сторону России через социальную сеть TikTok. Это произошло в период его службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на интервью с солдатом.

«Я ещё был на той стороне и уже знал, что есть такие отряды, которые работают совместно с российскими войсками. Пацаны верны своей присяге, никто их не заставляет что-то менять в себе или выдумывать, они делают то, что есть на самом деле», — поделился экс-военнослужащий.

По словам мужчины, решающим фактором для его перехода стало осознание, что украинское командование рассматривает его подразделение как «расходный материал». Он добавил, что узнал о добровольческих отрядах, воюющих на стороне России, ещё до отправки на передовую. О существовании таких подразделений ему стало известно благодаря видеороликам в TikTok, где показывали тренировки и подготовку бойцов.

Мужчина отметил, что как только его подразделение оказалось на передовой, он понял, что их отправили «на утилизацию». После этого он попросил о встрече с командиром одного из добровольческих отрядов. Осознание реальной ситуации в ВСУ и пример добровольцев, воюющих на стороне России, окончательно повлияли на его решение.