16 сентября, 06:51

Российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат противника

ТАСС: Боец ВС РФ в одиночку уничтожил шестерых военных ВСУ в Новопетровском

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В ходе боёв за населённый пункт Новопетровское (ДНР) российский военнослужащий совершил подвиг, в одиночку уничтожив шестерых солдат противника. Это обеспечило продвижение основных сил ВС РФ на данном участке фронта. Об этом сообщил ТАСС командир штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.

«У меня группа двигалась — два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», — привело агентство слова командира.

Офицер подчеркнул, что эта ситуация стала переломным моментом в боях за населённый пункт. По его словам, успешные действия штурмовика позволили создать условия для продвижения основных сил российской группировки войск.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил Украины, дислоцированные на Херсонском и Запорожском направлениях, периодически направляют запросы российской стороне с целью организации безопасного прохода для последующей сдачи в плен. Однако не всем удаётся осуществить подобный манёвр, так как попытки покинуть занимаемые позиции пресекаются украинскими беспилотниками.

Алиса Хуссаин
