Российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат противника

В ходе боёв за населённый пункт Новопетровское (ДНР) российский военнослужащий совершил подвиг, в одиночку уничтожив шестерых солдат противника. Это обеспечило продвижение основных сил ВС РФ на данном участке фронта. Об этом сообщил ТАСС командир штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.

«У меня группа двигалась — два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», — привело агентство слова командира.

Офицер подчеркнул, что эта ситуация стала переломным моментом в боях за населённый пункт. По его словам, успешные действия штурмовика позволили создать условия для продвижения основных сил российской группировки войск.