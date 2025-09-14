«Броня плавилась!» Герой Ветер вывел из-под огня ВСУ свой отряд после 20 ударов в танковую колонну

Участник СВО Олег Цыбульский с позывным Адлер посвятил военный очерк своему брату по оружию Андрею Митяшину с позывным Ветер. Бойцы ВС РФ познакомились 9 мая на Параде Победы в Москве. Герой России маршировал в числе первых, однако скромность не позволила ему рассказать, за что получил Золотую Звезду. Зато танкист поделился другой фронтовой историей.

В марте 2022 года на Донецком направлении Андрей командовал танковой колонной, перед которой стояла задача прорыва позиций ВСУ. Во время приближения к врагу од днищем боевой машины прогремел взрыв, сработала противотанковая мина. Башню окутало облако пыли. Все остались целы, но танк замер на вершине холма. Вскоре по нему открыли интенсивный огонь с нескольких сторон.

Ветер мгновенно дал целеуказания. От первого выстрела вражеский дот разлетелся в щепки. Вторым был уничтожен расчёт ПТУРистов. Пламя после третьего выстрела поглотило окоп, где прятались гранатомётчики. Броня гудела и плавилась, принимая на себя многочисленные попадания. Танк Т-72БЗМ, хоть и подверженный ударам врага, продолжал отвечать огнём.

Андрей даже потерял счет времени, ему казалось, что бой длится уже целую вечность, хотя прошло не более десяти минут. Последний выстрел — и в одном из окопов противника от прямого попадания сдетонировали боеприпасы. В российский танк попало более 20 снарядов из гранатомётов и ПТУРов, однако этом бою экипаж уничтожил около 70 боевиков ВСУ. А наши воины под прикрытием братского танка отползли и покинули на Т-72БЗМ объятый пламенем холм.