4 дня бурил к свету: Неуязвимый российский танкист Бур «‎восстал» из могилы-блиндажа ВСУ

Военнослужащий 5-й танковой бригады группировки «Восток» с красноречивым позывным Бур в ходе СВО вместе с группой участвовал в штурм лесополосы у границы ДНР. На открытой местности их заметил вражеский беспилотник. Боец попытался укрыться в пустом деревянном блиндаже, но дрон последовал за ним внутрь, прилетели ещё несколько. Вход в укрытие полностью завалило.

Бур провёл в заброшенном блиндаже ВСУ четыре дня, откапываясь из-под завалов. Командиры думали, что он погиб, но боец всё это время «бурил» себе путь на свободу. Выбравшись из-под завалов, танкист смог поймать связь и по рации сообщить, что жив. О невероятной истории спасения Бур рассказал спецкору RT Александру Пискунову.