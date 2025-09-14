Броня крепка: Life.ru узнал, как бойцы модернизируют танки на передовой

Фраза из легендарной песни «броня крепка и танки наши быстры» остаётся актуальной и в 2025 году. Специальная военная операция наглядно показала: танк в бою — грозная сила, но одновременно и заметная цель, рассказали Life.ru в Народном фронте по случаю Дня танкиста.

Чтобы защитить свои машины, танкисты своими руками усиливают броню, придумывают дополнительные средства маскировки и модернизации. Сегодня задача куда сложнее, чем в 40-х годах. Если тогда главной угрозой были противотанковые орудия, то сейчас техника всё чаще сталкивается с дронами-камикадзе.

Одним из эффективных решений становятся системы радиоэлектронной борьбы. А на Запорожском направлении бойцы придумали особый метод защиты — «Ёж». Подробности рассказал участник подразделения с позывным Колибри.

Бойцы модернизируют танки на передовой. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Народный фронт уже готовится доставить необходимые инструменты и материалы для изготовления таких «ёжиков».